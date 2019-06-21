سميرة سعيد: "كلنا إنسان" ببطولة أمم إفريقيا إضافة إلى تاريخي

تعيدنا الأجواء الكروية، التي تعيشها مصر اليوم إلى عام 2006، حيث بطولة الأمم الإفريقية، حيث كانت مصر على موعد مع آخر بطولة أقيمت على أرضها، والتي غنت خلالها المطربة المغربية سميرة سعيد، الأغنية الرسمية للبطولة والتي تحمل اسم "كلنا إنسان".

ورغم مرور 13 عاما على غناء "كلنا إنسان"، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع محمد عواد، الا أنها لا زالت عالقة في ذهان الجمهور ويتذكر البطولة الأمم الأفريقية 2006 من خلالها.

وتقول سميرة سعيد عن كواليس الأغنية، إنها لم تكن مرشحة لغنائها، وإن شخصا آخر كان سيقوم بهذا الدور، نتيجة اعتراض البعض على أن تقوم مطربة مغربية بالغناء في احتفالية أو بطولة تقام على أرض مصر وأنه من الأفضل أن تقوم مطربة مصرية بذلك.

وأضافت سميرة سعيد، أن ملحن الأغنية عمرو مصطفى هو من أصر على اختيارها للغناء وأنه لا بديل عنها.

وأشارت المطربة المغربية خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، إلى أنها لم تكن المرة الاولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف بل حدث ذلك من قبل، لافته إلى أن الفن لا يقاس بالجنسيات.

وأكدت سميرة، أنها سعيدة بأن الأغنية في نهاية المطاف أسندت إليها، وأنها بالفعل قدمت أغنية رائعة تضاف إلى تاريخها الفني: "الأغنية في الآخر كانت من نصيبي والحمدلله عملت حاجة حلوة في تاريخي الفني".