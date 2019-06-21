رغم مرور 13 عاما على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، إلا أن محمد العناني يتذكر جيدا مشاركته في حفل افتتاح البطولة التي توج بها منتخب مصر عام 2006، لتكون بداية انطلاق الفراعنة في تربع المنتخب بقيادة حسن شحاتة على عرش كرة القدم الأفريقية لثلاثة بطولات متتالية.

"كنت وقتها لسه متخرج في كلية التجارة، وتصادف تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في ذلك العام، واخترت مع عدد من زملائي، للمشاركة في حفل افتتاح البطولة ضمن إحدى الفقرات"، حسب حديث محمد العناني لـ"الوطن".

ويضيف العناني: "مخرج العرض كان لبناني الجنسية، وجرى وقوع الاختيار على عدد مننا لتأدية فقرة (الجعران)، والتي كانت تتطلب وجود أشخاص أصحاب بنية جسدية قوية، ولياقة بدنية عالية، ضمن فقرات الحفل، وكان الاختيار وقتها للمشاركين بعناية فائقة".

الشاب الثلاثيني: تدربنا ثلاث أسابيع والمشاركة كانت تحتاج لياقة وبنية جسدية قوية

يتابع الشاب الثلاثيني حديثه: "تدربنا لمدة 3 أسابيع على العرض الرياضي والفني، وقضينا أسبوعين منهم بروفات في استاد جهاز الرياضة العسكري، وبعد التدريبات التي استغرقت 3 أسابيع شاركنا مباشرة في حفل الافتتاح".

واختتم العناني حديثه: "كنا متحمسين جدا أثناء العرض وبذلنا كل جهدنا وما قدمناه نال استحسان متابعي العرض في استاد القاهرة الدولي أو على شاشات التلفاز، وكنا سعداء للغاية بعدما انتهينا من الفقرة، حيث شاهدنا المباراة من المدرجات وكان هذا بمثابة مكافأة لنا على تعبنا في التدريب".