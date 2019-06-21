مصر ضيف شرف معرض التكنولوجيا الخضراء

تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدعوة من جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة للمشاركة في عدد من الأحداث المتعلقة بمجال البيئة والتي ستقام في إيطاليا خلال الفترة المقبلة، ومنها معرض التكنولوجيا الخضراء ECOMONDO 2019 لعرض أحدث نماذج الاقتصاد الدوار والتكنولوجيا المستدامة والذي يعد الحدث الأكبر في أوروبا.

وأوضح أن مصر ستكون هي البلد الضيف في المعرض نظرا لما حققته من تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة، مؤكدة أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في الاقتصاد الدوار، حيث يجري التركيز على هذا البعد خلال الإعداد لقانون البيئة الجديد ويمكن تبادل الخبرات مع ايطاليا في هذا المجال.

كما أكدت على اهتمامها باتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المعرض، ضمن توجه وزارة البيئة نحو توسيع قاعدة الشركاء، مشددة على حرص مصر على التعاون مع إيطاليا في مجال البيئة والاستفادة من الخبرة الايطالية خاصة في مجال التنوع البيولوجي.

كما ناقش الجانبان توسيع مجالات التعاون المصري الإيطالي خاصة في مجال ادارة المخلفات الصلبة، حيث ناقشا تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة في المنيا، وإمكانية تطبيقه في محافظات أخرى.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالي إلى أن التعاون المصري الإيطالي وثيق وممتد منذ فترة طويلة، مشيدا بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في مجال دعم وتطوير المحميات الطبيعية مثل وادي الريان بالفيوم، وأكد على تطلع بلاده لمزيد من التعاون في المستقبل.