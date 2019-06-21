يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود حالة الطقس غدا السبت الاعتدال على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 36

شبين الكوم 23 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 22 30

السلوم 20 31

سيوة 23 36

بورسعيد 23 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 35

العريش 19 31

رفح 20 31

رأس سدر 25 36

نخل 17 35

نويبع 25 35

طابا 24 34

كاترين 16 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 23 36

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

قنا 26 40

الأقصر 27 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 27 42

الوادي الجديد 26 40

شلاتين 26 38

أبو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 27 35

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 46

المدينة 30 44

الرياض 23 41

المنامة 31 38

أبوظبى 32 41

الدوحة 30 40

الكويت 30 44

دمشق 14 34

بيروت 23 28

عمان 16 30

القدس 18 27

غزة 22 28

بغداد 27 42

مسقط 32 34

صنعاء 15 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 25 34

تونس 21 35

الجزائر 19 24

الرباط 14 24

نواكشوط 20 30