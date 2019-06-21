وصل فيليبي نيوسي رئيس موزنبيق إلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجاري.

كما يشارك نيوسي في فعاليات منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه جرى استقبال رئيس موزنبيق في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في استقبال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب وعدد من العاملين بسفارة موزنبيق بالقاهرة.

ومن المنتظر أن يتطرق منتدى الأعمال إلى زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة، والاستعلام عن أنواع الأسمدة المطلوبة بالنسبة للسوق الموزمبيقي، في ضوء الانخفاض الكبير الذي شهدته الصادرات المصرية في هذا البند خلال عام 2018.