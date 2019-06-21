تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة مصر وزيمبابوي، اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي على قناة "تايم سبورت" غير المشفرة، والتي أطلقت خصيصا لتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتستقبل البطولة 6 استادات وهي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسماعيلية والإسكندرية والسويس".

ويبث تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، مجانًا، ويمكن استقبال القناة من خلال البث الفضائي عبر التردد 11449 باستقطاب أفقي، أو الحيز الأرضي UHF 32.

والمباراة التي تُذاع أرضيا عبر قنا تايم سبورت ستكون بتعليق عصام عبده على البث الأرضي ومدحت شلبي عبر إذاعة الشباب والرياضة، على أن يقدم الإعلامي أحمد شوبير الأستوديو التحليلي للمباراة في تمام السادسة مساءً، ويستضيف حازم إمام وعماد ومتعب والكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى جمال الغندور محللا للفقرة التحكيمية.