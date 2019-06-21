جهزت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، 60 مركز شباب بالفرش والشاشات، استعدادا لاستقبال المشجعين ببطولة الأمم الأفريقية (كان 2019).

كما أعلنت المديرية عن تنظيف المراكز، بإشراف محمود أبوزهرة، مدير المديرية، وفقا لبيان، اليوم.