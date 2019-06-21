تسبب انهيار جزئي لمبنى سكني بوسط العاصمة الليبية "طرابلس"، اليوم، بمقتل طفلين تم سحب جثتيهما من تحت الأنقاض.

وقالت هيئة السلامة الوطنية "الدفاع المدني"، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "تم انتشال جثتين لطفلين يراوح عمرهما بين 10 و15 عاما".

وتم انتشال الجثتين من تحت أنقاض المبنى الذي سقطت منه غرفتان بشارع شوقي وسط طرابلس، ونشرت الهيئة صورا لعناصرها يخرجون الجثتين.

وتتكرر حوادث انهيار المباني السكنية القديمة وسط طرابلس، خاصة أنها شيدت قبل عشرات الأعوام، ورغم صدور تقارير فنية حذرت من سقوطها، لا يغادر سكان هذه المباني شققهم لعدم توافر بدائل لهم.

وتمثل الحادث الأكثر مأسوية على هذا الصعيد في مقتل 5 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني العام 2013، وأثار الأمر حينها غضبًا في الشارع.