توافد الآلاف من المواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية لمشاهدة افتتاح الدورة الأفريقية لكرة القدم ومباراة الافتتاح بين فريقي مصر وزيمبابوي.

وشهد النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي أكبر تجمع من المواطنين، والذين حضروا بالأعلام والتيشرتات الحمراء وهتفوا "مصر مصر".

وتفاعل المواطنون مع عروض الافتتاح المبهرة، ونال إعجابهم وسط إطلاق الصافرات والتصفيق.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أعلنت عن تركيب شاشات عرض داخل 191 مركزًا للشباب و20 ناديًا رياضيًا، بجميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية، لمشاهدة مباريات البطولة مجانًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار حرص الوزارة على دعم المنتخب المصري، لاسيما وأن مصر هي المنظم لبطولة أمم أفريقيا.