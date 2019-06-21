شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية لفعاليات بطولة الأمم الأفريقية 2019 اعتباراً من مساء اليوم، حيث يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره الزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأكد المحافظ استمرار عقد وربط غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، مع غرفة العمليات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة ومدن ومراكز المحافظة، لسرعة تلقي أي بلاغات أو إخطارات بأي أحداث تعكر صفو الأجواء وتقلل من فرحة الجماهير ومشجعي المنتخب الوطني أثناء سير المباراة، مشيرا إلى أن كل مراكز الشباب بنطاق المحافظة، على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير والمشجعين للمنتخب المصري، وتم توفير الأعداد الكافية من الكراسي وشاشات العرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة ومواجهة الإقبال الكثيف من المواطنين من أبناء المحافظة ومنع دخول أي أعداد إضافية للساحات، لضمان النظام وعدم تعريض حياة الأفراد للخطر، وكذا تأمين التيار الكهربائي بالتنسيق مع رؤساء مراكز الشباب، مع الاهتمام بالنظافة العامة وتواجد سيارة إسعاف أمام كل ساحة تجمع رياضي.

ووجه المحافظ، بتكثيف التمركزات الأمنية بنطاق مراكز الشباب التي يتواجد بها الجماهير والمشجعون وفي دائرة الكافيهات والمقاهي التي تقوم بعرض المباراة، كما وجه برفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية والمرور والأمن والمستشفيات المركزية بدائرة المحافظة.