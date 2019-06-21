محافظ كفر الشيخ بعد هدف تريزيجيه: "ولاد مصر هيؤدوا المهمة بنجاح"

عبر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بإحراز مصر هدفها الأول أمام منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال محافظ كفر الشيخ، لـ"الوطن"، إن مشوار البطولة يبدأ بهدف، ولاعبي مصر قادرون على إتمام المهمة بنجاح.

وأضاف، عقب إحراز اللاعب محمود حسن الشهير بـ"تريزيجيه"، ابن كفر الشيخ هدف مصر الأول، "الكرة لعبة جماعية، وأبطالنا سيؤدون المهمة بنحاح".

وكان الآلاف من أبناء المحافظة، قد حرصوا على التجمع أمام الشاشات العملاقة، التي وفرتها المحافظة بعدد من النوادي ومراكز الشباب، لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته الأولى في بطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي.