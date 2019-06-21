بالصور| السيسي يشهد افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حضوره افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي.

وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".