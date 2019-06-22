"الوطن" ترصد ردود فعل متابعي مباراة مصر بمراكز شباب الدقهلية

تابع آلاف المواطنين في محافظة الدقهلية، حفل بدء بطولة الأمم الأفريقية، والمباراة الافتتاحية بين فريقي مصر وزيمبابوي، في مراكز الشباب على شاشات عملاقة وفرتها وزارة الشباب والرياضة.

ورصدت "الوطن" ردود فعل الجمهور في النادي الاجتماعي لاستاد المنصورة الرياضي، والذي امتلئ عن آخره بالمشجعين.

ورغم أن الجمهور شعر بالسعادة مع كل لمسة للكرة من محمد صلاح، واعتلتهم فرحة كبيرة مع هدف المباراة الوحيد للاعب محمود تريزيجيه، ظهر الغضب على وجوههم مع كل فرصة ضائعة.

وتمنى المشجعون أن يفوز المنتخب بعدد أكبر من الأهداف، ورجح البعض ارتفاع المستوى في المباريات المقبلة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أعلنت عن تركيب شاشات عرض داخل 191 مركزًا للشباب و20 ناديًا رياضيًا، بجميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية، لمشاهدة مباريات البطولة مجانًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار حرص الوزارة على دعم المنتخب المصري، لاسيما وأن مصر هي المنظم لبطولة أمم أفريقيا.