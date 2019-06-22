صور| "شطة ومحمد".. رحلة أب وابنه في مدرجات المنتخب لتشجيع محمد صلاح

مع حلول الدقيقة 90 من عمر المباراة التي جمعت بين منتخبي مصر وإي سواتيني في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، في 12 أكتوبر 2018، غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أرضية الملعب ويتزامن مع خروجه ظهور مشجع يحمل فوق كتفيه طفلا صغيرا، ولافتة كُتب عليها "محمد ابني بيحبك يا صلاح".

تكرر المشهد في العديد من المباريات، وصولا إلى مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة الدولي، حيث أصبح الطفل "محمد" ابن الخمس سنوات يصر أن يصطحبه والده "مدحت" الشهير بـ"شطة" إلى جميع مباريات المنتخب التي يشارك فيها نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

"محمد ابني يعشق محمد صلاح ويعرف عنه معلومات كثيرة جدًا، ويتابع مبارياته مع ناديه الإنجليزي ليفربول، كما أنه يحب لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لكنه لا يعرف أنه يلعب لنادي برشلونة الإسباني، وحين دخلنا لاستاد القاهرة الدولي منعت من دخول اللافتة، لكني طبعت (محمد ابني بيحبك يا صلاح) على التي شيرت، فهو يعشقه ويتمنى أن يلتقط صوره معه"، حسب حديث مدحت لـ"الوطن".

يضيف "شطة" لـ"الوطن": "أنا غير نشط على حسابي بموقع (فيس بوك)، وليس لدي أي خبرة بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لكني أتابع محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، ومنذ تصعيده من قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، تأكدت من أن اللاعب الصغير سيصبح له شأنا عظيمًا في الملاعب، وتحديدًا عام 2010".

ويختتم حديثه، قائلا إن "محمد ملتحق بأكاديمية لتدريب كرة القدم، وهو يلعب بالقدم اليسرى مثل محمد صلاح ويقلده في انفعالاته داخل الملعب، ويحلم بمقابلته، وأنا أتمنى أن يصبح لاعبًا مشهورًا، حيث كنت ألعب كحارس مرمى لكن والدي لم يكن يحب كرة القدم، وأنا لا أريد أن يمر ابني بما مررت به وأنا صغير".