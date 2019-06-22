غادة عبدالرازق بعد فوز المنتخب: "جون ترزيجيه جامد جدا"

أعربت الفنانة غادة عبدالرازق، عن سعادتها البالغة بفوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر، بعد أن فاز منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود حسن ترزيجية، لاعب نادي قاسم الباشا التركي.

وقالت "عبد الرازق"، خلال تغريدة لها على موقع "تويتر": "مليوووووووون مبروك للمنتخب الفوز، وإن شاء الله نكسب بطولة الأمم الأفريقية، جون جامد جداااااا، تريزيجيه".

ويلعب المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، الكونغو الديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتواجه المنتخب المصري والزيمبابوي في 13 مباراة فاز المنتخب الوطني، خلال 8 مواجهات، مقابل فوز وحيد لزيمبابوي وتعادلا فى 4 مباريات.

بينما استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 21 مرة، استقبلت شباك الفراعنة 11 هدفا، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

يشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبا، هي: مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.