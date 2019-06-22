اليوم.. موريتانيا تنتخب رئيسها العاشر

يتوجه الناخبون الموريتانيون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويقدر عدد الناخبين الموريتانيين بنحو 1.5 مليون ناخب، بينما تعد الانتخابات التي تجرى اليوم، هي العاشرة، وذلك بعد عدة انقلابات عسكرية مرت بها البلاد.

ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، فيما يغيب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عن هذه الانتخابات بعد أن استنفذ عدد المأموريات التي يسمح بها الدستور.