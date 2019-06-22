صرح المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تخطيط الأراضي الواقعة حول ترعة الطوارئ بحي السلام بمحافظة القاهرة، موضحاً أن طول مسار ترعة الطوارئ يبلغ 9 كم، يبدأ من خلف حديقة بدر بشارع جسر السويس، وحتى محطة معالجة البركة.

وأضاف رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وافق على المخطط، ووجه بسرعة البدء فى التنفيذ، وذلك لتوفير نطاق عمرانى متحضر يحيط بمحور الطوارئ، ويساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية.

وأوضحت المهندسة منى المرشدي، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط هياكل البنية الأساسية ومدير المشروع، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظة القاهرة (مالك المشروع)، ووزارة الدفاع (منفذ المشروع)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممول المشروع)، لتنفيذ أعمال الطرق بالمحور، وربطه مع النطاق المحيط بأعمال صناعية.