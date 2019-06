حصلت شركة "يونيفرسال بيكشرز" على حقوق تحويل رواية The Giver of Stars للكاتبة جوجو مويس، بعد النجاح الذي حققته روايتها Me Before You إلى فيلم سينمائي، ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم أول باركر، وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وسنطرح الرواية The Giver of Stars، أكتوبر المقبل، وتقع أحداث الرواية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حقبة الكساد، وهي قصة خلابة لخمسة نساء غير عاديات ورحلتهن التي لا تنسى عبر جبال كنتاكي وما وراءها.

يذكر أن رواية Me Before You احتلت قوائم الأكثر مبيعا، وتم تحويلها إلى فيلم بطولة إميليا كلارك وسام كلافلين، وحقق إيرادات وصلت إلى 200 مليون دولار.