كشفت تقارير صحفية عن مباحثات جدية تجريها "فيفا" لنقل بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر بسبب فضيحة الفساد التي جرى الكشف عنها من خلال استقصاءات وعمليات تحري في المنظمة.

كما يقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة، تشمل فسادا شخصيا والتآمر واستغلال نفوذ.

BOMBA de @HernanSCastillo en #HalconesyPalomas Tras la detención de Platini, hay reuniones "secretas" en FIFA en las que analizan quitarle a Qatar el Mundial 2022. Se estudian posibles sedes pic.twitter.com/BDurKZpsTT — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) ١٨ يونيو ٢٠١٩

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية نقلا عن وكالة "TNTSports" اللاتينية، إن هناك اجتماعات سرية تعقدها "فيفا" للتوصل إلى قرار بعد الفضيحة المدوية التي جرى الإعلان عنها، والمتعلقة باختيار قطر كدولة مستضيفة للحدث عام 2022، مشيرة إلى أن الفيفا تبحث عن بدائل لقطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وأضافت أن هناك دولا عديدة بديلة قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، ولديها الإمكانيات المطلوبة لذلك، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى أستراليا.

ودفع استجواب مشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق "فيفا" إلى إجراء اجتماعات سرية؛ لبحث إمكانية حرمان قطر من استضافة البطولة الدولية.