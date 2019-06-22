انطلاق قافلة "طب جامعة الأزهر" المجانية بمستشفى الطور العام

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حارس أوغندا: كل شيء رائع في مصر

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تسبب الوفاة المبكرة.. "ناسا" تحذر من أضرار تناول القهوة

تسبب الوفاة المبكرة.. "ناسا" تحذر من أضرار تناول القهوة

غدا.. افتتاح المعرض الجماعي "صيف العاصمة"

غدا.. افتتاح المعرض الجماعي "صيف العاصمة"

السيطرة على حريق بمكتب في موقع بترول دون وفيات أو إصابات بالفيوم

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وزيرا الصحة والمالية يغيبان عن اجتماع قانون الدواء بـ"صحة النواب"

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