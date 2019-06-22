انطلاق قافلة "طب جامعة الأزهر" المجانية بمستشفى الطور العام

انطلقت القافلة الطبية المجانية التابعة لكلية طب جامعة الأزهر وقناة السويس، بمستشفى الطور العام، اليوم السبت، لتقديم الكشف والعلاج بالمجان.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستباشر عملها علي مدار 6 أيام بمستشفى الطور بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، وذلك وفقا لبروتوكولات التعاون المبرمة مع طب جامعة الأزهر وقناة السويس.

وأكد وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 10 تخصصات صبية هم الكبد والجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل الطبي، جراحة العيون، أمراض الصدرية، المسالك البولية، الجلدية والتناسلية، الجراحة العامة، الكلي، التحاليل الطبية ميكروبيولوجي، التحاليل الطبية باثولوجي.

وأوضح أن القافلة تعمل خلال فترتين على مدار اليوم، الأولى من التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا، والثانية من السادسة وحتى التاسعة مساء لتوقيع الكشف، وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية.