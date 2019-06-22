مؤشرات أولية.. Toy Story 4 يحقق 135 مليون دولار بدور العرض

أظهرت تقديرات مبكرة أن إيرادات فيلم Toy Story 4، من إنتاج Disney-Pixar"، تتجه نحو 135 مليون دولار في مطلع الأسبوع في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم إيرادات قدرت بـ12 مليون دولار في عروضه الأولية، ويعتبر ثان أفضل رقم لفيلم رسوم متحركة بعد 18.5 مليون دولار حققه فيلم Incredibles 2، العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي".

وأشار التقرير إلى أنه إذا ثبتت التوقعات، سيحقق فيلم Toy Story 4، ثالث أكبر إيراد في عام 2019 بعد Avengers: Endgame بمبلغ 357 مليون دولار وCaptain Marvel بمبلغ 353 مليون دولار.