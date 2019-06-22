تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمي والأدبي، حول مستوى الامتحانات التي أدوها اليوم، وخرج الطلاب من امتحان الفيزياء والفرحة تكسو وجوههم لأن الأسئلة جاءت مباشرة والوقت مناسب مع أسئلة الامتحان، واشتكى البعض الآخر من صعوبة امتحان التاريخ ووجود أسئلة من خارج المنهج.

أيمن أحمد علي، طالب، قال إن امتحان الفيزياء جيد وفي مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة ومباشرة وصريحة، والوقت كان كافيا للإجابة عن الامتحان.

وقال محمود عبد العزيز، طالب، إن التاريخ صعب وطويل والوقت كان قصير للإجابة عليه، موضحا أنه جاء سؤال عن العلاقات المصرية الروسية لم يدرسوه وأن الوقت كان غير مناسب مع طول الامتحان.

من جهته قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير العملية لم تتلق أي بلاغات بشأن الامتحان، وعدد الطلاب الغائبين، 21 طالبا.