أشادت طالبات بلجنة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء بمستوى امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي، في سادس أيام ماراثون الثانوية العامة، فيما اشتكى طلاب القسم الأدبي من طول امتحان التاريخ وصعوبته.

وأكد طالبات القسم العلمي، أن امتحان الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط لكنه كان طويلا ويحتاج إلى فترة للتركيز، منوهين بأن الامتحان جاء شاملا لجميع أجزاء المنهج.

وأكدت طالبات القسم الأدبي، أن امتحان التاريخ جاء صعبا ومليء بالأسئلة وطويل ويحتاج لوقت إضافي.

وتشهد لجان الامتحانات بمحافظة جنوب سيناء انتشارا مكثفا لرجال الأمن، وتواجد عدد من سيارات الشرطة والإسعاف والنجدة والحماية المدنية للتأمين.