علق الإعلامي عمرو أديب على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس، وغرد "أديب" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الخلاصة من الافتتاح أن مصر أما تحب تعمل حاجة بتعملها ودرس آخر مهم مفيش كورة تنفع من غير جمهور.. مبروك مصر شكرا يا جمهور".

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق انتصاره الأول في البطولة على نظيره الزيمبابوي، بهدف مقابل لا شيء، بأقدام الجناح الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، وذلك في الدقيقة 41 من عمر اللقاء والشوط الأول، عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويواجه المنتخب المصري، نظيره الكونغو الديموقراطية، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة العاشرة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم.

ويقع المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، الكونغو ديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتلعب نهائيات أفريقيا بين 24 منتخبا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.