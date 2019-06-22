بكاء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ

"بكاء واندهاش".. هكذا كان حال طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية بالشعبات الثلاثة الأدبية والعملية والرياضيات، بعدما أدوا امتحاني الفيزياء والتاريخ، والتي أجمعت الآراء على صعوبتهما وطول الأسئلة، ما نتج عنه تسارع أولياء الأمور إلى أبواب المدارس لاحتضان أبنائهم وتهدئتهم نظراً للحالة النفسية السيئة التي انتابت الجميع نتيجة صعوبة الامتحانات وزيادة الشد العصبي.

وأكدت سمية سامي، طالبة بمدرسة المنارة، على صعوبة امتحان التاريخ وطوله، لافتة إلى احتياجها لوقت أكثر من الثلاث ساعات المقررة، مشيرة إلى تركها بعض الأسئلة على الرغم من معرفتها إجاباتهم إلا أن الوقت نفذ، وهو أمر ظالم - على حد وصفها - لكونه يضيع مجهود عام كامل بسبب طول الامتحان.

ولم يكن طلاب العلمي أفضل حالا من الأدبي، فبحسب أمنية شوقي، طالبة بذات المدرسة، أن امتحان الفيزياء كان به أسئلة صعبة فيما يخص الشق الاختياري، ما زاد من توتر الطالبات ونسيان بعض المعلومات الأخرى، وهو الأمر الذي جعلهم يخرجون في تلك الحالة السيئة.

وأكد مصطفى العجمي، وكيل الوزارة، أن 48 ألف طالب بالصف الثالث الثانوي بالمحافظة أدوا الامتحانين أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب "الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات".