تحويل مدير قصر ثقافة قنا للتحقيق للتقصير في العمل

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تحويل مدير قصر ثقافة قنا للتحقيق لتدني مستوى النظافة وسوء حالة دورات المياه، مشددا على أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مهمل في أداء عمله.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها محافظ قنا، اليوم، لقصر ثقافة قنا للاطمئنان على سير العمل بقصر الثقافة، والذي يعد صرحاً ثقافياً وفنياً كبيراً يقوم بتقديم العديد من العروض المسرحية والغنائية والفنية والموسيقية والأدبية، كما يساعد على الارتقاء بالمستوى الثقافي للجماهير وزيادة الوعي لدي المواطنين فى كل الجوانب الفنية والأدبية، كما يساهم بشكل خاص في الاهتمام بالطفل وأنشطته المختلفة.

جدير بالذكر، أن قصر ثقافة قنا يضم مسرح يتسع لـ690 فردا ومسرح صيفى يتسع لـ200 فرد، بالإضافة إلى قاعة معارض للفنون التشكيلية ومكتبة عامة ومرسم وقاعة خزف ونادي للمرأة، وصالة للفنون الشعبية وصالة أخرى للموسيقى العربية ونادي لتكنولوجيا المعلومات ونادي الأدب وقاعة محاضرات واستراحة بها 13غرفة بطاقة 52 سريرا وقصر ثقافة للطفل يضم (مكتبة أطفال وقاعة تدريبات وقاعة متعددة الأغراض وقاعة حاسب آلي).