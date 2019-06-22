تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وسفير فرنسا، احتفال دار الأوبرا المصرية بعيد الموسيقى العالمي، موجهة تحية للتراث الإبداعي الإنسانى ممثلاً في كاتدرائية نوتردام الفرنسية التي احترق مؤخراً برجها العريق ذو الرمزية التاريخية والروحية الرفيعة.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين إيمان مصطفى، جولي فيظي، عمرو مدحت، رضا الوكيل مع عازف التشيللو محمد أحمد وكورال ـكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج، مجموعة من الـعمال الكلاسيكية التب كتبها كبار المؤلفين العالميين منها موسيقى الكرنفال من أوبرا نوتردام، انترميتزو لـ فرانز شميث، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ سان صانص، نوافير روما لـ ريسبيجي والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن.

يشار أن عيد الموسيقى جاء نتيجة مبادرة ـطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي" مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة، وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

أما كاتدرائية نوتردام تعد تحفة معمارية للفن القوطي وـدرجت على لائحة التراث العالمي منذ 1991، تعرضت مؤخراً لكارثة حريق أتى على جزء مهم منها، كما كانت مصدر الهام للكاتب الشهير فيكتور هوجو الذي أبدع رواية "أحدب نوتردام"، وجرى اقتباسها عدة مرات في السينما والعروض المسرحية الغنائية.