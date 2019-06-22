قال مسؤولون في قطاع الطاقة في نيجيريا، إن بلادهم في حاجة إلى استثمارات تزيد على 100 مليار دولار أمريكي في الـ 20 عاما القادمة للتغلب على مشكلات قطاع الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء على مدار الساعة يوميا، وجاء هذا على لسان خبراء بقطاع صناعة الكهرباء خلال اجتماع في أبوجا لمناقشة وتحديد النهج الاستراتيجي لتطوير خطط تحسين الأداء خلال الأعوام (2020 – 2024).

وذكرت صحيفة "فانجارد" النيجيرية، أن الاجتماع حضره مسؤولون من شركات توزيع الكهرباء في نيجيريا ، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.