استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدي البلدين، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيسان، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، ووقع سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وقعها عن الجانب المصري سامح شكرى وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو.