تعتزم وزارة التجارة والصناعة، بدء تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، اعتباراً من أول يوليو المقبل موازنة العام المالي الجديد.

وبمقتضى البرنامج الجديد، سيتولى صندوق تنمية الصادرات، سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية.

وبدأت وزارة التجارة تحركات لسداد الأبعاء التصديرية، وبحثت في اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية، اليوم، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، وموقف سداد متاخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد، والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجى تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محلياً، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.