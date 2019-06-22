هبطت القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار، بطباعة النقد المصدر داخل السوق المحلية "المطبوع" بنحو 17.586 مليار جنيه خلال 6 أشهر، ليتراجع الى مستوى 480.638 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وكشف مسؤول حكومي بالمجموعة الاقتصادية، لـ"الوطن" أن النقد المصدر تراجع بنسبة قدرها 3.5% خلال نفس الفترة، وتبلغ قيمة النقد المصدر من الفئات النقدية الكبيرة نحو 296 مليار جنيه لفئة الـ200 جنيه، و142.8 مليار جنيه فئة الـ100 جنيه، و23.3 مليار جنيه فئة 50 جنيه.

وتابع المسؤول بأن الفئات الأقل بلغ المصدر منها بنهاية فبراير الماضي، نحو 7.3 مليار جنيه فئة 20 جنيها، و4.8 مليار جنيه فئة الـ10 جنيهات، وأكثر من 4 مليارات جنيه فئة الـ5 جنيهات، وباقة قيمة النقد المصدر موزعة على فئات جنيه ونصف وربع الجنيه.

وقال إن البنك المركزي ملتزم بقواعد طباعة النقد، ولا يوجد أي عملية طباعة للنقد دون غطاء، موضحًا أن هذه العملية تتم وفقاً لخطة دورية يعتمدها البنك لكل عام مالي، وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، ووفقا لاحتياجات السوق من الكاش وإعادة إحلال النقود بدلاً من المتهالكة.

وأضاف هاني عادل الخبير المصرفي، أن تراجع النقد المصدر والمتداول في السوق واحدة من الأسباب التي تفسر تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك التوجه سيعزز القوة الشرائية للجنيه المصري في الوقت الذي تشهده البلاد زيادة في تدفقات النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، والتي تشمل تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة التي شهدت انتعاشه مؤخرا.

وقال أحمد الشاذلي الباحث الاقتصادي، إن عملية طباعة النقود تخضع لمعايير واضحة ومحددة، مشيرا إلى أن تراجع النقد المصدر والمتداول في السوق المحلية يحسن من قيمة الجنيه المصري، كما أنه واحدة من الآليات التي يعمل عليها البنك المركزي في إطار استهداف معدلات تضخم أقل.