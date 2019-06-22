وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التحية لهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسى لإعداد تقرير اللجنة الخاص حول مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، 2018 - 2019 / 2021 - 2022، وخطة العام الثاني للعام المالي، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وأكد التزام اللجنة بإعداد وعرض التقرير على المجلس في الوقت المحدد لها، كما حدد قواعد الحديث لآخذ الرأي حول مشروع الموازنة العامة للدولة، بحيث تتضمن تخصيص 5 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، و3 دقائق لكل عضو.

وأشار إلى أنه يحق لكل نائب إبداء رأيه في التقارير الواردة من لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العامة الجديد، خلال مناقشتها في الجلسة العامة.