شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم، إجراءت أمنية مشددة من قبل قوات الأمن الموجودة هناك قبل مباراة نيجيريا أمام بوروندي، ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط ملعب المباراة، والذي شهد وجود كمائن ونقاط تفتيش عدة، والتي خصصت بوابات للجماهير وأخرى للإعلاميين والصحفيين.

فيما حضر عشرات الجماهير الأفريقية والمصرية إلى ملعب المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا لمتابعة مباريات المجموعة الثانية.

وتستضيف محافظة الإسكندرية منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات "نيجريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي"، على أقدم ملعب في مصر وقارة أفريقيا (استاد الإسكندرية).

ويواجه منتخب نيجيريا منافسة بالمجموعة منتخب بوروندي، في السابعة من مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، وتليها مباراة منتخب غينيا ومدغشقر في العاشرة مساء أيضا، ضمن بطولة الأمم الأفريقية 2019.