مجلس "العلميين" يحرر محضرا ضد النقيب بتهمة التعدي على مقر النقابة

استنكر مجلس نقابة المهن العلمية، ما أعلن عنه الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام، وبصحبته عددا من أعضاء المجلس، حول حصولهم على قرار تمكين من الجهات المعنية على غير الحقيقة، واستغلالهم دخلو الموظفين صباحا إلى مقر النقابة، ووجهوا اتهامات له بالتعدى على رجال الأمن الخاص بالنقابة، وتكسير الأبواب الداخلية لغرف هيئة المكتب.

وأوضح المجلس، فى بيان، أنه حرر محضرا بقسم الأزبكية بتفاصيل تلك الوقائع، وخاطب الجهات الرقابية والأمنية بشأن ما حدث لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاه هؤلاء المعتدين، وإخلاء مسئولية هيئة المكتب، ومجلس النقابة عن أى عبث بالمستندات، أو أية مصروفات اعتبارا من هذا التاريخ، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بإخلاء مسئولية هيئة المكتب، ومجلس النقابة عن أى تصرفات مالية منذ 16 يونيه الماضى، لأنها غير صادرة عن هيئة المكتب المنتخبة من المجلس، والتي لابد من اعتمادها من المجلس.

وأضاف المجلس، أنه خاطب الجهاز المركزى للمحاسبات بمخالفة صرف أكثر من مليون جنيه من قبل النقيب السابق وأمين الصندوق السابق، فى الفترة من 23 مارس وحتى 16 يونيه الماضيين، دون اتباع الدورة المستندية المالية، وهم خارج النقابة، مشيرا إلى أنه خاطب رؤساء النقابات الفرعية لوقف التعامل مع النقيب وأعضاء المجلس المشتركين معه فى تلك الأعمال.