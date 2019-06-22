طرحت شركتا "مزيكا وعالم الفن" فى الأسواق، ألبوم المطرب رامى عياش الجديد، الذى يحمل عنوان "قصة حب".

وصرح رامى عياش فى المؤتمر الصحفى الذي عقد بشركة "مزيكا" أثناء توقيعه بأن هذا الألبوم هو "الأهم فى حياته الفنية"، وأكد رامى سعادته بتعاقده مع المنتج الكبير محسن جابر، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر هذا الأمر حتى جاءت الفرصة.

الألبوم يضم أغنيات مختلفة اللهجة ما بين المصرىة واللبنانية، ويضم 10 أغنيات هى:

"قصة حب".. كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

"وصفولى عيونك".. كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان ماري رياشي.

"حابب".. كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

"بعقلين".. كلمات معتصم حمزة وألحان بهاء حمزة وتوزيع ستوديو رامي عياش وضياء حمزة.

"بالأفراح".. كلمات سليم عساف وألحان رامى عياش وتوزيع ستوديو رامي عياش.

"أم الدنيا".. كلمات سليم عساف وألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.

"ساعة الغروب".. كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل.

"لو أحلامي".. من كلمات سما، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

"عمر جديد".. كلمات كاترين معوض وألحان رامي عياش وتوزيع داني الحلو.

"ياسكاكر السكر".. من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق.