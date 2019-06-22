اشتكى أهالي بورسعيد من انقطاع مياه الشرب، بسبب قطع في كابلات الكهرباء التي تغذي محطة ري القنطرة، وأكد مسؤولون استمرار الأزمة لعدة ساعات مقبلة لحين إصلاح العطل.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام محلات البقالة، لشراء كميات تناسب احتياجاتهم من المياه المعدنية، وأكدوا أن الأزمة تتفاقم مؤخرا، بسبب "إهمال المسؤولين".

وقال المهندس السيد شلبي، رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس ببورسعيد، إن قطعا حدث في كابلات الكهرباء الموصلة لمحطة ري القنطرة، التي تغذى بورسعيد بخط المياه العكرة، خلال حفر إحدى الشركات في الأرض بجوار المحطة، الأمر الذي جعل الترعة تجف وتوقف العمل بمحطة مياه بورسعيد، لعدم وجود مياه تدخل المحطة.

وأشار إلى أنه تواصل مع المسؤولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة حل الأزمة، ووعدوا بإصلاح عطل الكهرباء خلال ساعة.