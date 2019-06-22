قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يتحسن تدريجيا بمرور الوقت، وفي خلال سنوات قليلة ستصبح من أعلى الدول في معدلات النمو "والتي تعد على صوابع اليد"، مؤكدًا أن الدولة تحاول علاج الآثار السلبية التي حدثت بعد 2011.

وأضاف معيط، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، أن الدولة حريصة على استمرار تطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة باعتبارهم يمثلون مصير مصر في المستقبل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يثير في الطريق السليم بدليل الأرقام الموجودة بالموازنة وتحول العجز الأولي لأول مرة منذ 15 عاما لفائض أولي.

وأكد أن الدولة حريصة وعازمة على خفض الدين العام، فالدولة تستهدف خفضه خلال الموازنة الجيد لأقل من 90% من الناتج القومي الإجمالي، مضيفًا أن موازنة العام المالي 2020/2022 ستشهد إنفاق ملوحظ على قطاع الصحة مع انخفاض خدمة الدين، وتوجيه هذه النسبة لصالح الصحة.

من جهته، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة المٌنعقدة الأن، إن تطوير التعليم والتأمين الصحي مستمر، بصرف النظر عن أي معوق مالي والحكومة ملتزمة بهذا الأمر.