عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا مصورا تحت عنوان "استفزازات إيران تنذر بحرب في المنطقة"، حيث سلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها إيران بالمنطقة بعد تشديد واشنطن الخناق على عصب الاقتصاد الإيراني بإيقاف واشنطن إعفاءات تصدير النفط الإيراني لثماني دول في مطلع الشهر الماضي.

وأوضح التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش هذه الأيام توترات سياسية وتحركات عسكرية غير مسبوقة، تزداد معها إمكانية نشوب حرب، بعد الاستفزازات الإيرانية، باستهداف 4 سفن تجارية في مياه دولة الإمارات، ثم استهداف محطتي ضخ نفط شرق المملكة، عبر مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع طهران في اليمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتدمير إيران في حال أقدمت على مهاجمة مصالح أمريكية، ونفى أن تكون إدارته سعت للتفاوض مع طهران، مؤكدا انفتاحه على الحوار مع طهران بشرط أن تبادر هي إلى طلب ذلك.