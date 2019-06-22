طرح الفنان محمد رمضان، على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، أغنية جديدة بعنوان "إفريقيا"، وقد سبق وأن غناها "رمضان" في إحدى حفلاته على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وطرح "رمضان" الأغنية دعما لمنتخب مصر، الذي يخوض بطولة الأمم الإفريقية في مصر، كما طرح عدد من المطربين أغاني جديدة، وآخرون انتهوا من تسجيل أغنياتهم، دعمًا لمنتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الغفريقية 2019، أبرزهم حكيم وعدوية ورولا سعد وأبو الليف.

ويلعب المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، والكونغو الديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتقابل المنتخب المصري والزيمبابوي في 13 مباراة، فاز خلالها المنتخب الوطني خلال 8 مواجهات، مقابل فوز وحيد لزيمبابوي، وتعادلا في 4 مباريات.

بينما استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 21 مرة، واستقبلت شباك الفراعنة 11 هدفا، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

ويشارك في نهائيات إفريقيا 24 منتخبا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، والكونغو الديمقراطية، وغانا، ومالي، وكوت ديفوار، وغينيا، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وبنين، وموريتانيا، ومدغشقر، وكينيا، وناميبيا، وغينيا، وبيساو، وأنجولا، وتنزانيا، وبوروندي.