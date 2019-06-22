أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري قادم من ألمانيا داخل حقائبه بين طيات ملابسه لبيعها داخل الأسواق، وتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، فاشتبه سامي سليمان مأمور اللجنة في راكب مصري، وقام مصطفى كمال مأمور الجمرك تحت إشراف عبد العال نعمان مدير الحركة، والمشرف على الصالة بتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 3000 قطعة أدوات ماكياج ومستحضرات تجميل بوزن 43 كيلو جرام مخبأة بين طيات ملابسه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتم تحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.