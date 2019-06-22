أعرب الفنان الشعبي حكيم، عن سعادته البالغة لغنائه في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ذكر أن نجاح مصر في تنظيم مثل تلك البطولة في وقت قياسي يعد معجزة، كما أنه كان منبهرا أثناء تأديته بروفات أغنية الافتتاح وكان في غاية السعادة.

وأضاف "حكيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: " كان كلي فخر وأنا بغني في بطولة أفريقية وعالمية على أرض مصرية"، مشيدًا بأخلاق الجمهور ومدى التزامه بالقواعد المنظمة للحضور: "كان نفسي أسلم وأبوس الجمهور واحد واحد".

وأوضح الفنان الشعبي، أنه استمد حماسته في الغناء من حماسة الجمهور، مشيدًا بالتنظيم الجيد للبطولة وحفل الافتتاح، قائلًا: "لأول مرة بالعالم يكون هناك شاشة على أرض الملعب طولها 118 متر".

وقام حكيم بغناء أغنية "متجمعين"، على الهواء ، والتي تضمنت كلمات " متجمعين..على حلم كبير على حب وخير.. متجمعين..متجمعين..بولادنا السُمر.. العالم عارف إحنا مين.. والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين.. متجمعين.. من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين.. متجمعين.. وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين.. نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فايزين".