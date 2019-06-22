أجرى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، زيارة إلى جمارك دمياط، لتفقد أحوال العمل هناك.

وأحبط رجال جمارك دمياط، خلال الزيارة، محاولة تهريب لكمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون مخبأة بين خيوط الغزل داخل حاويتين قادمتين من سوريا، ولازالت أعمال الكشف والحصر جارية حتى الآن.

وأشاد رئيس مصلحة الجمارك بجهود العاملين بجمارك دمياط، وأثنى عليهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعرق، لإحباط أي محاولة للنيل من الأمن والصحة للمواطنين.

وأشار إلى أن جمارك دمياط تضم مجموعة من خيرة رجال الجمارك، مؤكدا حرصه علي تلبية احتياجات جمارك دمياط وكافة العاملين بمصلحة الجمارك لينعكس ذلك بالإيجاب على عملهم.