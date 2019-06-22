المرور ترفع شجرة سقطت بالقرب من كوبري أبو الريش

أجرى رجال الإدارة العامة للمرور، تسيير الحركة المرورية بعد سقوط شجرة على الطريق بالقرب من كوبري أبوالريش، والتي أدت لتكدس الحركة المرورية.

وانتقل رجال المرور، إلى مكان الحادث وتم رفع الشجرة وتسيير الحركة امام السيارات لإنهاء الزحام.