وافق مجلس نقابة الصحفيين على انضمام النقابة للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال اجتماعه الذي انتهى منذ قليل برئاسة النقيب ضياء رشوان.

وقرر المجلس فتح باب القيد لجدول المشتغلين وإرجاء تحديد ميعاد تلقي الأوراق لحين تشكيل لجنة القيد، فضلاً عن تأجيل تشكيل لجنة القيد للاجتماع المقبل.

تشكيل هيئة المكتب أسفر عن اختيار خالد ميري لتولي منصب الوكيل الثاني ورئيس لجنة القيد، بينما ترشح لعضوية اللجنة كل من هشام يونس، أمين الصندوق، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضوا المجلس، ومن المقرر اختيار عضوين من المرشحين الثلاثة، إذ تمّ إرجاء البت في الموضوع نظراً لمرض محمود كامل.