الأعلى للثقافة: جوائز الدولة اليوم.. و"النيل" الأكبر بـ نصف مليون جنيه

قال الشاعر رجب الصاوي رئيس لجنة الجوائز في المجلس الأعلى للثقافة، إنّ اليوم يشهد إعلان جوائز الدولة بواقع 4 جوائز، وهي "التشجيعية، التفوق، التقديرية، والنيل"، موضحا أنّها أقدم جوائز في المنطقة العربية.

وأضاف الصاوي خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين وسمر نعيم، مقدمي برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أنّ الجائزة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه والتفوق 100 ألف جنيه وميدالية فضية، والتقديرية 200 ألف جنيه وميدالية ذهب، وهي عبارة عن 3 جوائز في الفنون و3 في الآداب و3 في العلوم الاجتماعية.

ولفت رئيس لجنة الجوائز في المجلس الأعلى للثقافة إلى أنّ جائزة النيل جائزة خاصة تمنح بمختلف مجالات الإبداع، في الآداب والعلوم الاجتماعية والفنون، فضلا عن جائزة النيل للعرب سواء في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وقيمتها نصف مليون جنيه، وميدالية ذهبية، موضحا: "الفائزين بالجوائز شخصيات كبيرة وأسماء مهمة، مصر فيها أكبر مبدعين".