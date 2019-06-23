ترصد "الوطن" استمرارًا لسلسلة خدماتها المتنوعة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 23 يونيو على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.41 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.