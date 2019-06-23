تحت عنوان محطات من رحلة العائلة المقدسة في مصر، أصدرت وزارة الآثار كتالوجا جديدا باللغتين العربية والإنجليزية، لإبراز الرحلة والتعريف بها وبالأماكن التي زارتها العائلة المقدسة في مصر، لتأخذ تلك الأماكن مكانها اللائق بين المزارات الأثرية الدينية السياحية داخل مصر وخارجها على المستوى العالمي.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنوفية والمشرف على إعداد الكتالوج، إنّه أشرف على إعداد العمل مع فريق من الباحثين الشباب المتميزين في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد النمر، وعمرو عبدالكريم، موضحا أنّ الكتالوج يأتي ضمن خطة وزارة الآثار لتوثيق محطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، تمهيدا لوضعها على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ولفت عبداللطيف إلى أنّ فكرة الكتالوج توثيقا فوتوغرافيا مبسطا وجذابا، للتعريف بمجموعة من محطات رحلة العائلة المقدسة، وهي أديرة وادي النطرون وشجرة مريم وكنسية أبي سرجة وكنيسة العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط، كما يتضمن عرض تاريخي موجز عن مسار الرحلة ومحطاتها، ورصد الجوانب التراثية من مظاهر الاحتفالات المختلفة، مدعما بالخرائط التي توضح المحطات والمسار، وتساهم بشكل كبير في التعريف بالرحلة والترويج لها محليا وعالميا، للاستفادة منها أثريا وسياحيا واقتصاديا.

وأضاف الدكتور عبداللطيف أنّ العائلة المقدسة لم تستقر في مكان واحد في مصر، وتنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء حتى دلتا النيل ووصلت إلى أواسط الصعيد، ودخلت إلى مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة العريش والفرما، لترتحل إلى العديد من المدن المصرية، التي قسّمتها المصادر الدينية والتاريخية القبطية إلى 3 مراحل، الأولى "العريش، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، مدينة سمنود، سخا، ووادي النطرون"، والثانية "المطرية، بابليون بمصر القديمة، منف، والمعادي"، والمرحلة الثالثة "البهنسا، جبل الطير، الأشمونين، فيليس، قسقام، مير، جبل قسقام، وجبل درنكة"، وأقامت العائلة المقدسة في بعض المدن أسبوعا أو بضعة أيام، وفي مدن أخرى شهرا أو أكثر، وكانت أطول مدة قضتها هي في جبل قسقام، إذ قضت 185 يوما، واستمرت العائلة المقدسة في مصر نحو 4 سنوات حتى مات "هيرودوس" الملك وحكم بدلا منه "أرخيالوس".