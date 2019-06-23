تراجعت أسعار الذهب جنيها عقب ارتفاعات وصفت بـ"القياسية"، متأثرة بتراجعه في البورصات العالمية، ليباع العيار 24 بـ742 جنيها، مقابل 743 جنيها أول أمس.

ويباع العيار 21 بـ649 جنيها، والعيار 18 بـ556 جنيها، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و192 جنيها.