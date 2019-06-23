أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB عبر موقعه الإلكتروني، حاجته لموظفين جدد من حديثي التخرج وذوي الخبرة، في إطار خطة البنك التوسعية وسعيه لزيادة قدرته التنافسية على اجتذاب عملاء جدد، من خلال تطوير كوادره البشرية وزيادة عدد موظفيه.

وتمثلت الوظائف التي أعلن عنها البنك فيما يلي:

1- E-Commerce Sales Representative – Outsource

ويشترط في المتقدم الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.

- حد أدنى عامين من الخبرة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة مهارات البيع والتفاوض.

وللتقدم للوظيفة، اضغط هنــــا.

2- Outsource - CLCU Officer

ويشترط في المتقدم الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.

- حد أدنى عامين من الخبرة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة مهارات التواصل وحل المشكلات.

وللتقدم للوظيفة، اضغط هنـــــا.

3- Telesales Agent – Outsource

ويشترط في المتقدم الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.

- (0 - 2) عام من الخبرة في مبيعات التجزئة.

- إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

- إجادة مهارات استخدام الحاسب الآلي.

وللتقدم للوظيفة، اضغط هنــــــا.