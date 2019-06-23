قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد صابر المحامي، والذي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالي من كل وسائل الإعلام، لعدم اقتران سبب طلب وقف التنفيذ بسبب الإلغاء.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 18817 لسنة 73 ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.